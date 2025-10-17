Interdiction des quotas réservés aux enfants des travailleurs des universités : les syndicalistes en grève de 48 heurs

Le syndicat des travailleurs de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont observé une grève de 48 heures les jeudi 16 et vendredi 17 octobre. Ce mouvement de protestation fait suite à l’interdiction des quotas réservés aux enfants des personnels de l’université, entraînant un blocage de plus de 40 dossiers d’inscription qui pourraient compromettre la rentrée des concernés.



Selon Ibrahima Traoré, membre du syndicat, la situation est critique : « Aujourd’hui, 24 dossiers sont en souffrance au niveau de notre rectorat. Il s’agit de 42 enfants de travailleurs qui risquent d’être exclus pour ne pas être inscrits. Nous affirmons que c’est injuste. » Il dénonce une situation qu’il qualifie de « honte » pour l’institution.



Face à ce qu’ils perçoivent comme un recul des droits acquis, les syndicats ont opté pour l’action directe. « Nous ne pouvons plus attendre, il n’y a pas d’autre démarche possible que celle de riposter », a affirmé M. Traoré, précisant : « Les acquis restent des acquis, nous ne ferons pas marche arrière. »



L’intersyndicale a donc appelé à une grève de 48 heures, concernant à la fois le rectorat et le Crous (centre des oeuvres universitaires de Saint-Louis), pour faire pression sur les autorités universitaires et défendre le principe des quotas menacé.