Interview du 31 décembre au Palais : Moustapha Diakhaté parle de "scandale pour la démocratie sénégalaise" »

L’ancien Directeur de cabinet du Président Macky Sall, s’insurge contre l’interview du chef de l’Etat au soir du 31 décembre, qui a occupé tous les médias publics comme privés. Dans une publication via sa page Facebook, Moustapha Diakhaté parle de « publi-reportage déguisé » et dénonce le fait que les « Sénégalais ont été privés de débats contradictoires après l’adresse à la Nation du Président de la République ».



« La couverture des activités du Président de la République doit être assurée gratuitement par la presse publique comme privée. Elle doit être assurée gratuitement par la presse publique comme privée », a-t-il précisé d’emblée. Expliquant que « C’est une obligation qui figure bel et bien dans le cahier des charges que les promoteurs des télévisions ont signé pour obtenir leur agrément ».



Toutefois, a-t-il dénoncé: « ce qui s’est passé ce 31 décembre 2019 restera une tâche noire dans les relations entre les Tv privées et les populations ».

Selon lui, « pour la première fois, les Sénégalais ont été privés de débats contradictoires après l’adresse à la Nation du Président de la République ».



Par conséquent, Moustapha Diakhaté considère un tel fait comme un « scandale pour la démocratie sénégalaise ».