Invalidation de la candidature de Khalifa Sall: "c'est une cabale politique", selon Issa Sall PUR

Pour lui, l’invalidation de ces deux dossiers était prévisible. D’autant plus que Khalifa maire de Dakar avait des ambitions politiques. « Khalifa Sall a été approché pour qu’il l’accompagne. C’est quand il a refusé que tous ces ennuis judiciaires ont commencé. Les poursuites et l’invalidation de sa candidature font l’objet d’une cabale politique».



Le candidat du PUR persiste : «le rejet de Khalifa Sall n’aurait certainement pas surpris d’aucuns. D’autant plus que vous avez constaté que même son procès a été accéléré. Et pour ce qui est de Karim Wade. Cela se dessinait depuis longtemps. Dans la nouvelle loi, il est dit expressément qu’on ne peut être candidat quand on n’est pas électeur. Or au dos de la carte de Karim Wade, il est inscrit «non inscrit sur les listes électorales».



Issa Sall sur les ondes de la RFM, il a exclu toute idée de boycott. «Le faire ce n’est pas respecter les sénégalais».