Invité à sévir contre l’homosexualité par le khalife général des Tidianes, Aly Ngouille Ndiaye livre une réponse dilatoire

Invité directement à sévir contre l’homosexualité et la franc-maçonnerie par le Khalife Général des Tidianes, lors de la cérémonie officielle de la 118e édition du Gamou, à Tivaoune, le ministre sénégalais de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a livré une réponse dilatoire à la question.



«Nous avons pris note de ce que la Khalife général a dit et nous allons nous y pencher, comme on le fait d’ailleurs, ce n’est pas une première. Le gouvernement du Sénégal a quand même des attitudes républicaines par rapport à tout ce qui se fait dans le pays, nous avons des lois, également des us et coutumes qu’il faut respecter», a-t-il indiqué dans Walf quotidien.