Iran: le Parlement lance une procédure afin de destituer le ministre de l'Économie

Le Parlement iranien a lancé, mercredi 19 février, une procédure pour révoquer le ministre de l'Économie, a rapporté la télévision d'État, dans un contexte de forte dépréciation de la monnaie nationale face au dollar. «Une procédure visant à révoquer le ministre de l'Économie et des Finances, Abdolnasser Hemmati, a été reçue par l'administration du Parlement», a déclaré lors d'une session parlementaire retransmise à la télévision un député, Ahmad Naderi. Selon la loi iranienne, un ministre doit se présenter devant le Parlement sous dix jours et s'expliquer devant les députés avant un vote de confiance. Le lancement de la procédure intervient au lendemain d'une rencontre à huis clos entre le président iranien Massoud Pezeshkian et son ministre de l'Économie pour s'expliquer sur la rapide dégradation de la conjoncture, rapporte l'AFP.

Rfi

div id="taboola-below-article-thumbnails">