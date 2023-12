Iran : onze policiers tués dans l'attaque d'un poste de police dans le sud-est du pays

Les forces de sécurité visées

Des militants baloutches ont attaqué un poste de police dans le sud-est de l' Iran , tôt dans la nuit du vendredi 15 décembre, tuant onze membres des forces de sécurité et en blessant plusieurs autres, a déclaré la télévision d'État."Lors de l'attaque terroriste contre le siège de la police de la ville de Rask, onze policiers ont été tués et d'autres ont été blessés", a précisé le vice-gouverneur de la province, Alireza Marhamati. Un groupe jihadiste a revendiqué l'attaque.Les médias d'État ont ajouté que plusieurs membres du groupe militant Jaish al-Adl, une organisation djihadiste sunnite, ont également été tués lors des affrontements qui ont suivi dans la ville de Rask, dans la province pauvre du Sistan-Baluchestan. Ce groupe armé, dont le nom signifie "Armée de la justice", a revendiqué l'attaque, selon selon la télévision iranienne. Jaish al-Adl a été créé en 2012 et figure sur la liste noire de l'Iran en tant que groupe "terroriste".La province du Sistan-Baluchestan, qui borde l'Afghanistan et le Pakistan, a une population majoritairement musulmane sunnite, contrairement à la plupart des Iraniens, qui sont chiites. Elle est depuis longtemps le théâtre de fréquents affrontements entre les forces de sécurité et les militants sunnites, ainsi que les trafiquants de drogue.Le groupe militant Jaish al-Adl, qui affirme combattre pour l'obtention de droits plus importants et de meilleures conditions de vie pour la minorité ethnique des Baloutches, a revendiqué plusieurs attentats perpétrés ces dernières années contre les forces de sécurité iraniennes dans la région.