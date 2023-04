Iran: une délégation saoudienne reçue à Téhéran

La visite de la délégation saoudienne intervient deux jours après la rencontre historique entre les ministre des Affaires étrangères iranien et saoudien à Pékin. Les deux ministres avaient affirmé que leur pays s’étaient engagés à poursuivre leur rapprochement et entamer une coopération économique et sécuritaire.



Invitation

D’ailleurs, le roi Salman d’Arabie saoudite a invité le président iranien Ebrahim Raïssi à se rendre à Riyad pour une visite officielle après la fin du mois de ramadan. Cette visite devrait intervenir fin avril ou début mai. L'Arabie saoudite sunnite, premier exportateur mondial de pétrole et l'Iran chiite avaient rompu leurs relations après l’attaque de l’ambassade saoudienne par des manifestants à Téhéran.



Répercussions

La normalisation des relations entre les deux pays, en conflit ouvert au Yémen, en Syrie ou encore au Liban, permet de changer la donne dans la région. Ce climat de détente pourrait avoir des répercussions sur plusieurs conflits régionaux, notamment au Yémen, où les deux pays soutiennent des camps opposés. Riyad a repris langue avec le président syrien Bachar el-Assad et on parle d’un possible accord de paix au Yémen entre l’Arabie saoudite et les Houthis soutenus par l’Iran.



Ce rapprochement entre Riyad et Téhéran mécontente bien évidemment Israël et les États-Unis qui ont cherché ces dernières années à isoler l'Iran.