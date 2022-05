"Irrecevabilité" de la liste des parrains de BBY: Gueum Sa Bopp invite la DGE au "respect strict de la loi"

Alioune Diop, le mandataire national de la Grande coalition Gueum Sa Bopp invite le Directeur de la Direction général des élections et le Président de la commission de contrôle des parrainages au respect strict de la loi. Il fait allusion à 'l'irrecevabilité' de la liste des parrains de la coalition Benno Bokk Yakaar.



La Coalition Gueum Sa Bopp convoque L. 149 du code électoral portant sur le nombre de parrains requis lors du dépôt pour soutenir une liste de candidats.



"En effet, selon l'article L.149 du code électoral le nombre de parrains requis lors du dépôt pour soutenir une liste de candidats est de 34.580 électeurs représentant le minimum de 0,5%, et de 55.327 électeurs représentant le maximum de 0,8% du fichier général des électeurs”, rappelle le communiqué de Guem Sa Bopp.



Le document souligne "le récépissé de dépôt délivré par vos sévices et brandit par le pôle parrainage de la coalition BBY indique 55 328 parrains remis à la commission de réception des parrains. Conséquence : tout dépassement du seuil maximal constitue un motif d’irrecevabilité absolu (jurisprudence du considérant n°14 de la décision 2019-3-E du Conseil Constitutionnel)".



Par conséquent, Gueum Sa Bopp invite le Directeur " au respect strict de la loi qui vous oblige à invalider la liste des parrains déposée par la coalition Benn Bokk Yakaar."