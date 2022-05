Irrecevabilité listes YAW et BBY: la coalition AAR Sénégal rejette le compromis proposé par Alioune Tine

La cacophonie continue d’entourer les listes des différentes coalitions pour les élections législatives. Alors que les deux plus grandes coalitions (BBY et YAW) sont frappées d’irrégularités qui devraient amener le Conseil constitutionnel à invalider leurs listes, des voix comme celle de Alioune Tine, fondateur de l’organisation AfrikaJom Center, pour demander aux 7 Sages de « maintenir la paix sociale » en donnant à chacun la possibilité de se présenter.



Cette sortie du défenseur des droits humains n’a pas été du goût de la coalition AAR Sénégal, qui a pondu un communiqué pour réclamer l’application de loi dans toute sa rigueur.



« AAR SÉNÉGAL condamne énergiquement la position inacceptable de Alioune Tine de AFRIKAJOM Center invitant, à travers des dispositions juridiques glanées pêle-mêle mais complètement décalées du contexte, le Conseil constitutionnel à un déni de justice au nom d’une paix sociale que seul le règne de l’État de droit peut assurer. AAR SÉNÉGAL rappelle son attachement au respect de la loi dans la conduite du processus électoral », peut-on lire dans document.



Thierno Bocoum et Cie d’expliquer que « Les situations d’irrecevabilité constatées sur des listes candidates aux prochaines élections législatives, sont les conséquences d’erreurs humaines qui ne peuvent échapper à l’expression jurisprudentielle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».



Ils ajoutent: « La loi est générale et impersonnelle. C’est pourquoi la jurisprudence du «chacun peut désormais se prévaloir de sa propre turpitude » ne passera pas sous l’autel de combines et de compromissions sur le dos des populations »