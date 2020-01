Isabel Dos Santos : La femme la plus riche d'Afrique accusée de fraude et de blanchiment d'argent

La femme la plus riche d'Afrique, Isabel Dos Santos, a été formellement accusée de détournement de fonds par des procureurs en Angola.



Le procureur général Helder Pitta Gros a déclaré que les allégations concernaient la période durant laquelle elle dirigeait la société nationale pétrolière Sonangol.



Plusieurs autres personnes ont également été accusées aux côtés de Mme Dos Santos.



M. Pitta Gros a déclaré qu'un mandat d'arrêt international serait émis pour tous les suspects, qui vivent tous à l'étranger, s'ils ne se présentent pas aux autorités angolaises.



"Isabel dos Santos est accusée de mauvaise gestion et de détournement de fonds pendant son mandat à Sonangol et est donc accusée en premier lieu de blanchiment d'argent, de trafic d'influence, de gestion préjudiciable ... de falsification de documents, entre autres crimes économiques", a déclaré M. Pitta Gros lors d'une conférence de presse mercredi soir.



Isabel dos Santos accuse les autorités de "chasse aux sorcières".

Une enquête sur les 18 mois que Mme Dos Santos a passé à la tête de Sonangol à partir de juin 2016 a été ouverte après que son successeur Carlos Saturnino a alerté les autorités sur des transferts d'argent présumés irréguliers.



Selon des documents divulgués cette semaine, Mme Dos Santos, la fille de l'ancien président, José Eduardo dos Santos, aurait bâti sa fortune de 2,1 milliards de dollars (1,6 milliard de livres sterling) en exploitant son pays et en recourant à la corruption.



Elle a démenti ces accusations.