Ismaïla Madior Fall avertit Cheikh Bamba Dièye : «Le ministère a le droit de protéger l’institution»

Les propos virulents tenus par le député Cheikh Bamba Dièye à l’encontre des magistrats continuent de faire jaser. En effet, après les magistrats, des membres de la société civile, des hommes politiques entre autres, c’est au tour du ministre de la Justice de sortir de ses gongs. Le Professeur Ismaïla Madior Fall avertit l’ancien maire de Saint-Louis sur le droit du ministère qu’il dirige, de protéger l’institution.



«La presse a relayé ces derniers jours des propos outranciers dirigés contre la magistrature en général et des magistrats en particuliers», a déclaré le garde des Sceaux. Et de poursuivre dans un communiqué parvenu à PressAfrik, «il s’agit là d’accusations graves et sans fondement. Elles le sont d’autant plus qu’elles émanent d’une personne investie du mandat de député et visent de hauts magistrats dignes et jouissant d’une très bonne réputation. Ces derniers, parce qu’assumant des fonctions de Chef de Cour et de Juridiction, sont soumis à un devoir de réserve qui les empêche de polémiquer ou de répondre à ces attaques».



Condamnant «lesdits propos qui sont de nature à jeter le discrédit sur l’Institution Judiciaire et à porter atteinte à l’image et à l’honorabilité de citoyens dévoués… », Pr Fall, sans le citer, prévient le leader du Fsd/Bj : «Au nom de l’impératif de respect dû aux institutions de la République, le ministère se réserve, dans le respect de la loi, le droit de protéger l’institution judiciaire contre de telles attaques».