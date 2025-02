Israël-Hamas: un dernier échange otages-prisonniers sous haute tension

Comme les six précédents, ce septième échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens, prévu ce 22 février, intervient dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu acté le 19 janvier entre Israël et le Hamas. Problème : les deux camps s'accusent mutuellement de l'avoir violé, explique notre envoyé spécial à Jérusalem, Pierre Olivier.



Vendredi, Benyamin Netanyahu, a parlé d'une « violation cruelle de la trêve » après l'autopsie qui a révélé que l'un des quatre corps remis par le Hamas jeudi n'était pas celui de Shiri Bibas, mais d'une femme gazaouie. « Nous veillerons à ce que le Hamas paie le prix fort pour cette violation cruelle et perverse de l'accord », a prévenu le Premier ministre israélien. Le Hamas, lui, dénonce le blocage depuis plusieurs jours de dizaines d'engins de chantiers et de maisons préfabriquées, que l'armée israélienne refuse de faire rentrer dans le territoire dévasté de Gaza.



Un autre point de crispation prend de l'ampleur : après des explosions dans des bus non loin de Tel-Aviv jeudi – une « attaque terroriste présumée » qui n'a fait aucun blessé selon la police israélienne –, Benyamin Netanyahu s'est rendu vendredi dans le camp de réfugiés de Tulkarem, en Cisjordanie occupée, promettant d'intensifier les opérations militaires là où se cacheraient des combattants du jihad islamique. Une visite perçue comme un « assaut » et une « agression » par le ministère palestinien des Affaires étrangères.



Dans ce contexte, la réussite de cet échange pourrait tenir à deux choses. Il y a d'abord l'opinion publique israélienne, qui veut absolument le retour de ses otages. La famille Bibas a ainsi encore tancé le Premier ministre Netanyahu pour avoir « abandonné » Shiri Bibas et les enfants Ariel et Kfir (dont les corps ont bien été rendus). L'autre point important est le besoin, pour le Hamas, de récupérer de précieux prisonniers.



Selon l'organisation palestinienne, les six otages devant être libérés samedi sont les derniers captifs vivants devant rentrer en Israël d'ici le 1er mars. Les précédents échanges ont vu la libération de 22 otages israéliens vivants, contre plus de 1 100 prisonniers palestiniens. À l'issue de la première phase de l'accord de cessez-le-feu, ce sont au total 33 otages israéliens, dont huit morts, qui doivent être échangés contre 1 900 prisonniers palestiniens. Les discussions portant sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu sont en stand-by après les violations dont chaque camp s'accuse.