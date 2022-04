Israël: relations tendues avec la Jordanie suite à des affrontements et des tirs depuis Gaza

Après plus de quatre mois de calme relatif, c’est la fin de l’une des plus longues périodes d’apaisement dans ce secteur avec un premier tir de roquette en provenance de la bande de Gaza lundi soir. Il est attribué au Jihad islamique.



L’engin a été intercepté par le système antimissile Dôme de fer sans faire ni victime ni dégâts. Et, peu après, selon le rituel, l’aviation israélienne a effectué une sortie. Les avions ont bombardé des fabriques d'armement liées au Hamas, indique un communiqué de l’armée israélienne. De son côté, l’organisation affirme avoir tiré un missile contre les avions israéliens.



Pour Israël, des limites ont été franchies

Mais c’est sur le front diplomatique que les choses semblent s’envenimer. Le vice-Premier ministre jordanien, devant le Parlement de son pays, a critiqué Israël à la suite des incidents du week-end pascal sur l’esplanade des Mosquées. Ayman Safadi a même félicité les lanceurs de pierres. Il faut rappeler que c’est la Jordanie qui supervise ce site qui abrite le troisième lieu saint de l’islam: la mosquée d'al-Aqsa.



Contrairement à son habitude en ce qui concerne les relations avec Amman, Israël réagit avec vigueur. Pour le Premier ministre Naftali Bennett, des limites ont été franchies.