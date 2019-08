Issa Sall n’est plus le coordonnateur national du Parti de l’Unité et du rassemblement

Issa Sall n’est plus coordonnateur national du Parti de l’Unité et du rassemblement (Pur), à l'issue du congrès ordinaire tenu ce samedi. Le Marabout, Serigne Moustapha Sy, assure la présidence du parti. Et après le poste de président, il n’y a plus de secrétaire général ou de coordonnateur national.



C’est un directoire qui a été mis en place, comprenant, entre autres, un chargé de la vie politique, un chargé des relations publiques etc. Le 28 mai dernier, M. Sall avait participé au dialogue national sans l'aval du marabout qui avait annoncé que des sanctions seraient prises. L'ancien coordinateur du PUR avait aussi déclaré qu'il allait rejoindre Macky Sall, si ce dernier faisait appel à lui.