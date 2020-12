Italie: décès du footballeur Paolo Rossi, héros du Mondial 1982

Paolo Rossi, le footballeur italien est mort à l'âge de 64 ans, ont annoncé les médias italiens. Héros de la Coupe du Monde 1982 remportée par l'Italie en Espagne, édition dont il termine Soulier d'or (meilleur buteur) et est élu meilleur joueur, en signant notamment un triplé qui élimine le Brésil au deuxième tour (3-2), en marquant les deux buts de la demi-finale face à la Pologne (2-0) et en ouvrant le score en finale devant l'Allemagne (3-1). À la fin de l'année 1982, il est élu Ballon d'or devant Alain Giresse et son coéquipier à la Juventus Zbigniew Boniek.





L'attaquant, suspendu pour trois ans en 1980 dans une affaire de scandale de matches de football truqués, avait été convoqué pour le Mondial 1982 en Espagne, à la suite d'une réduction de sa sanction. Il avait remporté le Ballon d'Or la même année.