Italie : un Sénégalais arrêté pour résistance aux force de l'ordre

Les tensions entre ressortissants sénégalais et forces de l'ordre en Italie semblent devenir récurrentes. Un jeune sénégalais de 27 ans a été arrêté à San Nicola La Strada, dans la province de Caserte.



Selon le journal Les Echos, la police est intervenue dans la zone sensible de Largo Rotonda, connue pour le trafic de stupéfiants, à la suite de signalements faisant état de comportements suspects. Alertés par des signalements sur un groupe d'individus au comportement suspect, les agents de la brigade ont procédé à un contrôle.



A leur arrivée, le groupe a tenté de fuir. Tous ont été rattrapés et identifiés. Le jeune Sénégalais aurait opposé une résistance violente aux forces de l’ordre, tentant à plusieurs reprises d’échapper au contrôle.



Il est poursuivi pour "résistance à agent de la force publique, une infraction considérée comme grave par le Code pénal italien". Une procédure de « feuille de congé obligatoire » a été engagée à son encontre, lui interdisant temporairement de revenir dans la commune sans autorisation préalable.