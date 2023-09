“J’ai eu la chair de poule quand ils sont entrés”: le prince Harry et Meghan passent la soirée dans un bar en Allemagne

Le couple a dîné dans une partie publique du restaurant et était dans un “esprit joyeux”, trinquant et riant avec l’équipe. Après le dîner, ils ont regagné leur hôtel pour chanter un joyeux anniversaire au duc et savourer le gâteau juste avant minuit.



“Harry et Meghan étaient assis l’un à côté de l’autre pendant le repas. J’ai eu la chair de poule quand ils sont entrés”, témoigne la propriétaire des lieux, Thea Ungermann. “J’avais regardé son discours sur la scène des Invictus Games et je n’arrivais pas à croire qu’il se trouvait dans mon restaurant. Le prince Harry a été très gentil et m’a serré dans ses bras.” Elle ajoute que le duc avait réglé l’addition et qu’il avait laissé un gros pourboire.



Ce vendredi, le duc et la duchesse de Sussex passeront la soirée aux Invitus Games, où ils assisteront aux épreuves sportives et aux cérémonies de remise des médailles jusque tard dans la soirée.

Le groupe s’est rendu à la brasserie Schumacher, célèbre pour sa Schumacher Alt, une bière locale bien connue servie lors des Jeux.Le restaurant a publié sur Instagram une photo du duc et de la duchesse avec le personnel, dont la propriétaire Thea Ungermann et le serveur en chef Frank Wackers.“Tellement fiers! Impressionnés par des gens très sympathiques qui ont apprécié notre Schumi Alt, les escalopes, boudins et autres saucisses allemandes”, peut-on lire en légende.