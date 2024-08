JO 2024 – Basketball : l’Allemagne élimine la Grèce et se qualifie pour les demi-finales

La Grèce a été battue par l’Allemagne de Franz Wagner et Dennis Schröder sur le score de (76-63), ce mardi à l’Arena Bercy. Malgré les 22 points de Giannis Antetokounmpo, la Grèce n'a pas pu éviter l'élimination.



C’est donc logiquement l’Allemagne qui se hisse en demi-finale (76-63), pour la première fois de son histoire aux Jeux olympiques, où Dennis Schröder et ses coéquipiers affronteront le vainqueur du duel entre la France et le Canada.