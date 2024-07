JO 2024 – Football : la France bat la Guinée et fait un grand pas vers les quarts

L’équipe de France U23 s’est difficilement imposée (1-0) devant la Guinée, samedi à Nice, en match de la 2e journée du tournoi olympique de football. Les hommes de Thierry Henry se rapproche ainsi de la qualification pour les quarts de finale du tournoi masculin de football des Jeux de Paris 2024.



Les Bleuets ont été malmenés au cours de la première période face à la Guinée, durant laquelle ils ont encaissé deux buts, finalement refusés l’un et l’autre après arbitrage vidéo pour position de hors-jeu.



La France occupe la première place du groupe A avec 6 points, devant les États-Unis et la Nouvelle-Zélande (3 points) qu’ils affronteront lors de leur dernier match de poule mardi à Marseille.



Battue d’entrée par la Nouvelle-Zélande (1-2), la Guinée U23 enchaîne une deuxième défaite face à la France. Les protégés de Kaba Diawara quittent prématurément la compétition et affronteront les États-Unis lors de la dernière journée de la phase de groupe mardi 30 juillet (17h00 GMT).