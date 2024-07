JO 2024 : l'Argentine arrache le nul contre le Maroc

L'Argentine a arraché sur le fil le nul contre le Maroc (2-2) à l'occasion du premier match du groupe B de la compétition de football aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ce mercredi au stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne (France).



Le Maroc menait (2-0) grâce à un doublé de Rahimi. Le but de Giuliano Simeone a relancé l'Albiceleste avant que Christian Medina n'égalise au bout de 15 minutes de temps additionnel (90e+16, 2-2). Les Marocains et les Argentins se partagent la tête du groupe B en attendant le match entre l'Irak et l'Ukraine à 17h00 Gmt.



Dans le même temps, l'Espagne a réussi son entrée en lice dans le groupe C en battant l'Ouzbékistan 1-2.