JOJ 2026 : Air Sénégal devient le transporteur et le sponsor officiel 

Air Sénégal sera le transporteur aérien officiel et sponsor officiel des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026. À un an du premier événement olympique organisé sur le continent africain, la compagnie nationale de transport aérienne et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (COJOJ) ont signé vendredi 24 octobre 2025 à Dakar un « partenariat stratégique ».



D’après le communiqué parvenu à PressAfrik, la cérémonie s’est tenue en présence de « Ibrahima Wade, Coordonnateur général du COJOJ Dakar 2026, et de M. Farba Diouf, Directeur général adjoint d’Air Sénégal », autour d’un accord qui « s’inscrit dans une vision partagée de rayonnement international » et qui « consacre une nouvelle étape dans l’engagement de la compagnie nationale à accompagner les grandes initiatives porteuses de prestige pour le Sénégal et d’excellence pour le continent africain sur la scène mondiale ».



Le document précise qu’en rejoignant la famille des sponsors de Dakar 2026, Air Sénégal « affirme son ambition de contribuer à la réussite du premier événement olympique organisé en Afrique et d’accompagner le Comité d’organisation à travers les services liés à son domaine d’expertise, en incarnant l’excellence, la fiabilité et l’hospitalité sénégalaise ».



Symbole de « fierté nationale et acteur clé du développement aérien du pays », Air Sénégal entend faire de ce partenariat « une vitrine du savoir-faire sénégalais et un levier pour promouvoir le Sénégal comme hub aérien et destination phare du continent ». À travers cette collaboration, la compagnie nationale souhaite mettre en lumière « le rôle central du transport aérien dans la connectivité, l’ouverture au monde et le partage des valeurs d’universalité et de jeunesse portées par les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ».



Pour le COJOJ Dakar 2026, cet accord « illustre la mobilisation des grandes institutions nationales autour d’un même objectif : accueillir le monde à Dakar et offrir aux jeunes athlètes africains et internationaux une expérience inoubliable ». Il « incarne l’esprit d’un Sénégal uni, confiant et tourné vers l’avenir ».



Le communiqué conclut que « ce rapprochement entre Dakar 2026 et Air Sénégal scelle une alliance forte entre deux symboles de modernité et de rayonnement africain », qui portent ensemble « une même promesse : faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 un moment d’inspiration, de partage et d’excellence ».