JOJ Dakar 2026 : 60 % des travaux du stade Iba-Mar-Diop déjà réalisés, livraison prévue en mars

Les travaux de rénovation du stade Iba-Mar-Diop, situé au cœur du quartier de la Médina à Dakar, sont achevés à 60 % selon le responsable du projet, Babacar Senghor. Une année après le lancement du chantier, la livraison complète de l’infrastructure est prévue pour mars ou avril 2026, soit six (6) mois avant les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), qui se tiendront pour la première fois sur le continent africain.« En termes d’avancement, nous en sommes à 60 %. La totalité de l’infrastructure sportive sera livrée en mars ou avril 2026 », a déclaré Babacar Senghor, lors d’une visite organisée par le comité d’organisation des JOJ. Sur le site, plus de 200 ouvriers, de diverses nationalités y travaillent, raconte Aps.« Le chantier s’étend sur cinq (5) hectares. Le site est totalement reconfiguré. Nous reconstruisons une tribune principale, une mini-aréna, un centre d’hébergement, deux terrains de football et de rugby, un gymnase, un dojo et un centre médico-social », a précisé M. Senghor. Selon lui, 80 % des travaux de la tribune principale, dont la capacité passera de 5 000 à 8 000 places, sont déjà achevés. L’infrastructure disposera désormais « d’ascenseurs pour personnes handicapées, d’une tribune présidentielle, d’un système de sonorisation et d’un éclairage moderne ».La visite s’est également poursuivie dans la mini-aréna, qui sera entièrement couverte et climatisée. « Nous en ferons une salle polyvalente de 3 000 places, dédiée au handball, au futsal et à d’autres disciplines collectives », a indiqué le responsable, soulignant que trois écrans géants y seront installés.Les journalistes ont aussi pu découvrir le gymnase en construction au sein de l’Institut national supérieur de l’éducation populaire et du sport (INSEPS). Ce dernier comprendra « deux salles de combat, une salle de conférences et plusieurs bureaux ». Pour Babacar Senghor, il s’agit d’un « héritage durable » pour les enseignants et les étudiants.Sur le deuxième terrain, destiné au football et au rugby, un gazon hybride de 13 centimètres d’épaisseur sera posé, entouré d’une piste d’athlétisme à six couloirs. Les travaux du dojo et du centre médico-social, entamés il y a un mois, progressent rapidement. Selon M. Senghor, « tout est mis en œuvre pour que les délais soient respectés et que le stade Iba-Mar-Diop soit prêt à accueillir les compétitions des JOJ 2026, vitrine du Sénégal sportif sur la scène internationale. »