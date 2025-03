JOJ Dakar 2026 : Première sortie réussie pour les sélections de rugby à 7

Les sélections des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026 (JOJ) ont effectué leur première sortie lors du tournoi de rugby à 7, organisé en partenariat avec le lycée français Jean Mermoz de Dakar et le club des S’en Fout le Score. Ce premier galop d’essai s'est déroulé lundi 24 mars, avant deux autres journées prévues les 26 et 28 mars à la base de Ouakam (Dakar).





Chez nos jeunes, sont représentés, la sélection de Dakar filles et garçons, grâce aux équipes de la Maison du Rugby de Yoff, du Village Pilote et de Dougar, une sélection de Thiès et de Kaolack chez les garçons et une sélection Thiès/Kaolack chez les filles.



La Fédération Sénégal de Rugby (FSR) a tenu à remercier le lycée français Jean Mermoz pour l’organisation, le club des S’en Fout le Score pour l’investissement financier et les éducateurs qui ont permis la bonne tenue de ce tournoi.



« Pour cette première journée, nous avons été agréablement surpris par le niveau d’engagement physique de nos jeunes. Sans beaucoup de compétitions, ils répondent présent et montrent qu’avec du soutien, matériel et financier nous pouvons envisager les JOJ2026 sereinement », a déclaré Madani Fall, premier vice-président de la FSR.