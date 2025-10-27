JOJ Dakar 2026 : le Comité Mobilité officiellement installé pour coordonner le volet transport

Le Sénégal poursuit sa préparation pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 avec l’installation officielle, ce vendredi 24 octobre, du Comité Mobilité, chargé de piloter le volet transport de l’événement. La cérémonie s’est tenue sous la présidence du préfet du département de Dakar, en présence de son homologue de Mbour, du secrétaire général du ministère des Transports terrestres et aériens ainsi que des partenaires techniques et institutionnels.



Créé dans le prolongement des décisions issues du Conseil interministériel d’octobre 2024, le Comité Mobilité constitue un organe stratégique placé au cœur du dispositif organisationnel des JOJ. Il aura pour mission d’assurer la coordination, la planification et le suivi des actions relatives aux déplacements des athlètes, des délégations, des officiels et du public durant toute la période de la compétition.



« Ce comité représente un maillon essentiel pour garantir une mobilité fluide, sécurisée et respectueuse de l’environnement », a rappelé le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Le dispositif mis en place ambitionne de faire de Dakar 2026 un modèle de mobilité urbaine durable, en s’appuyant sur les infrastructures existantes et sur des innovations en matière de transport collectif et de logistique événementielle.



Le Comité Mobilité réunit l’ensemble des acteurs clés du secteur : administrations centrales, collectivités territoriales, opérateurs publics et privés, forces de sécurité et partenaires techniques. Ensemble, ils devront harmoniser leurs interventions pour répondre aux exigences d’un événement d’envergure mondiale et assurer la cohérence entre les différents moyens de transport mobilisés.