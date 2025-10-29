JOJ Dakar 2026 : le Président Bassirou Diomaye Faye dévoilera la mascotte ce vendredi 31 octobre

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye présidera ce vendredi 31 octobre, la cérémonie de dévoilement de la mascotte des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Le même jour, il remettra également le 5ᵉ Prix Galien Afrique.



Dans la continuité, le Chef de l’État se rendra sur les sites de construction des JOJ Dakar 2026, le dimanche 2 novembre, accompagné des ministres et responsables des structures publiques et privées impliquées. Cette visite vise à évaluer l’état d’avancement des infrastructures sportives, de transport et d’accueil, afin de garantir la réussite des JOJ 2026.

