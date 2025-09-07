Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Japon: le Premier ministre Shigeru Ishiba démissionne sous la pression de son parti

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a annoncé dimanche 7 septembre sa démission, moins d’un an après son arrivée au pouvoir. Âgé de 68 ans, il quitte ses fonctions sous la pression croissante de son propre camp, le Parti libéral-démocrate (PLD), affaibli par les mauvais résultats aux élections sénatoriales cet été




RFI

Dimanche 7 Septembre 2025 - 13:35


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter