Japon: le Premier ministre Shigeru Ishiba démissionne sous la pression de son parti

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a annoncé dimanche 7 septembre sa démission, moins d’un an après son arrivée au pouvoir. Âgé de 68 ans, il quitte ses fonctions sous la pression croissante de son propre camp, le Parti libéral-démocrate (PLD), affaibli par les mauvais résultats aux élections sénatoriales cet été

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">