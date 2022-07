Jaraaf : Youssouph Dabo imprime déjà ses marques

Pour sa toute première séance d’entraînement avec le Jaraaf de Dakar, le technicien Youssouph Dabo a donné de la voix. Le nouveau coach du Jaraaf a affirmé avoir laissé partir certains éléments de l’effectif de la saison écoulée.



« Pour le moment, il n’y a qu’un seul départ, c’est Albert Lamane Diène. Après, il y a des joueurs que je n’ai pas retenus. Pour les joueurs étrangers, il y avait déjà un Gambien. Donc, le Jaraaf n’a pas attendu la qualification en Coupe CAF pour aller chercher dans la sous-région, ça va être une continuité », a dit Youssouph Dabo.



Selon lui, l’objectif est de mettre en place une « équipe compétitive avec les anciens et les nouveaux qui vont arriver, conforme avec le projet de jeu qu’on veut et puis aller chercher le trophée. A long terme, il faut qu’on suive le processus déjà en place. On ne peut pas coûte que coûte vouloir gagner des trophées. Seule une équipe solide et bien organisée peut gagner dans la durée ».



« Que le Jaraaf finisse 2ème ou 3ème, c’est un bon résultat. Mais pour un club aussi titré que le Jaraaf, ce ne sont pas ces performances qui vont faire sauter de joie. Il faut rétablir une équipe compétitive pour remporter des trophées », a-t-il ajouté.



Sur la direction de travail, le coach de Jaraaf a indiqué avoir mis un certain niveau d’exigence à ces joueurs.

« Je ne dirais qu’ils le savent, mais on en a parlé avant d’arriver sur le terrain. Maintenant, c’est à eux d’être à ce niveau d’exigence. Quand on choisit ce métier de footballeur, il faut être exigeant avec soi-même. Il y a certaines choses qu’il faut bannir. Moi, je parle de personnalité, de caractère », a confié Youssouph Dabo.