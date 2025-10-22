Jaxaay :17 présumés homosexuels et une femme arrêtés dont certains en pleins ébats

​Le commissariat de police de Jaxaay, dans le département de Keur Massar, a mené une opération d'envergure qui a abouti à l'arrestation de dix-sept individus (17), dont seize hommes présumés homosexuels et une femme, dans un appartement de la Cité Kalia. Cette intervention fait suite à des dénonciations répétées concernant des rassemblements et une fréquentation jugée "douteuse" d'individus du même sexe.



​L'opération, menée par les forces de l'ordre, a visé un appartement où se déroulait, selon les premières informations, une partouze. Les dix-sept personnes interpellées sont actuellement en garde à vue, informe Libération, dans sa parution de ce mercredi.



​Au moment de l'intervention policière, les mis en cause étaient, pour la majorité, retrouvés nus. Les forces de l'ordre ont également rapporté que « certains parmi eux étaient en pleins ébats ». L'enquête a révélé la présence de plusieurs préservatifs usagés, découverts dans les toilettes de l'appartement.



​Parmi les éléments saisis, la police a également mis la main sur un cornet de chanvre indien (cannabis) déjà entamé, ainsi que divers articles tels que des huiles de corps et des lubrifiants.



​Les seize hommes, dont les âges varient de 18 à 36 ans, et qui exercent des professions allant de tailleur à footballeur, en passant par étudiant, commerçant, danseur, mécanicien, artiste, et conducteur de moto, sont visés entre autres pour « actes contre nature », une infraction sanctionnée par le code pénal sénégalais.



Il s'agit de Djiby Sèye (32 ans), un commerçant, domicilié aux Parcelles assainies, d'Ameth Thiam (22 ans), tailleur de profession domicilié à Malika plage, de ​Mouhamet Seck (25 ans), un tailleur habitant Yeumbeul, ​Pape Mbaye (28 ans), tailleur domicilié à Rufisque, d' ​Alé Lô, âgé de 18 ans, un danseur domicilié à Guédiawaye, de ​Mayacine Guèye (36 ans), un tailleur établi à Guédiawaye, de ​Serigne Saliou Fall (27 ans,) un commerçant, domicilié aux Almadies 2, de ​Bassirou Niang (25 ans), un footballeur à Guédiawaye, du tailleur Aly Sané (34 ans), domicilié à Louga, de l'élève ​Mouhamed Diakhaté (18 ans), vivant à Liberté 6, de Cheikh Mbaye (25 ans), un commerçant, domicilié à Keur Massar, d'Aliou Cissé (22 ans), un mécanicien de profession, domicilié à Diamniadio, ​de Mbaye Seck (20 ans), un tailleur à Guédiawaye, de ​Serigne Bara Kanté (32 ans), un étudiant, résidant à Lac Rose, de ​Mamadou Baldé (23 ans), un artiste domicilié à Grand-Yoff, et en fin de ​Balla Kane (20 ans), un conducteur de moto à Jaxaay.



​La dix-septième personne, une femme, identifiée comme Seynabou Ndong, née en 2002 à Kaolack (centre) a également été arrêtée sur les lieux. Elle s'est présentée aux enquêteurs comme une travailleuse du sexe, mais sans être en possession d'un carnet sanitaire.



​Les dix-sept (17) individus sont placés en garde à vue au Commissariat de Jaxaay dans l'attente de la suite des procédures judiciaires.