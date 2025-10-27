Jaxaay : un apprenti chauffeur tué après une dispute sur le prix du transport

Le Commissariat d’Arrondissement de Jaaxay, Parcelles Assainies et Niacourab a interpellé un individu soupçonné d’avoir mortellement agressé un apprenti chauffeur. Les faits remontent au 23 octobre 2025, lorsqu’une altercation entre la victime et un client a dégénéré à propos du tarif du transport. Selon les éléments de l’enquête relayés par la police, « après être descendu à la station Shell de Jaxaay, le client aurait attendu le retour du véhicule avant de s’en prendre violemment à l’apprenti, lui assénant deux (2) coups de couteau, l’un au front et l’autre à la poitrine, avant de prendre la fuite. »
Grièvement blessée, la victime a été évacuée d’urgence par le chauffeur du mini-car vers le centre de santé de Keur Massar, puis transférée à l’hôpital FANN où elle a succombé à ses blessures dans la soirée, aux environs de 23 heures. Informés, les enquêteurs du commissariat ont rapidement ouvert une procédure pour « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort. »
Le suspect, interpellé le 25 octobre après d’intenses recherches, a reconnu les faits au cours de son audition. Placé en garde à vue, il a été déféré au parquet le 27 octobre 2025.
