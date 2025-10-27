Jaxaay : un réseau de prostitution démantelé à la Cité Almadies 2, des préservatifs saisis

Les policiers du commissariat d’arrondissement de Jaxaay ont mis fin aux activités d’un réseau de prostitution bien organisé à la Cité Almadies 2. L’opération a conduit à l’arrestation de A. Diop, une jeune femme de 22 ans qui se présentait comme restauratrice.





L’intervention est le résultat d’un renseignement signalant une activité de prostitution dans un appartement de ladite cité. Ainsi, les enquêteurs ont choisi une opération d’infiltration. Un policier, se faisant passer pour un client, a contacté la suspecte et convenu d’un rendez-vous contre rémunération. Une fois sur place, les agents ont révélé leur identité et procédé à une fouille minutieuse des lieux. « Une centaine de préservatifs, six (6) sachets de lubrifiants sexuels, cinq (5) flacons intimes et cinq (5) téléphones portables ont été saisis. »





Officiellement restauratrice, A. Diop menait une double vie. Elle utilisait son appartement comme base d’un commerce sexuel discret, contactant ses clients via les réseaux sociaux. Interpellée, elle n’a pu présenter aucun document l’autorisant à exercer cette activité.





Poursuivie pour « non-inscription au fichier sanitaire et racolage », la jeune femme a été déférée au tribunal de grande instance de Rufisque.

