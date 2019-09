Je ne suis pas inquiet, Hazard va triompher ici"

Le Real Madrid tient une belle opportunité d'enregistrer ses trois premiers points sur cette édition de Ligue des champions après avoir plié face au PSG lors de la première journée. Depuis ce revers, l'équipe merengue s'est améliorée en défense et Zidane a souhaité insister sur cela face aux journalistes.



"Le plus important est de savoir que nous devons démontrer notre solidité et notre force quand nous n'avons pas le ballon. Nous devons ensuite provoquer et nous créer de bonnes occasions. Nous savons que le match de mardi est très important pour prendre des points. Il faut montrer que nous sommes bons. Nous sommes quatrièmes et nous devons prendre des points", a affirmé Zidane, assurant que cette rencontre était l'une des plus importantes.



Le Français s'est également exprimé sur Eden Hazard et réclamé de la patience concernant le niveau du joueur belge.



"Nous savons le joueur qu'est Hazard. Il sait que nous voulons plus de lui, mais il faut rester calmes. Il va triompher ici, il faut donc être patient. Ce qui est bien c'est qu'il ne changera pas et nous allons le voir rapidement, si c'est contre Bruges, c'est mieux. Cela n'a rien à voir avec son physique. Je le repète, je ne suis pas inquiet, même si j'aimerais le voir plus en forme pour lui et pour l'équipe", a-t-il poursuivi.



Zidane a également été interrogé sur Sergio Ramos, qui revient après avoir purgé sa sanction ; "Sergio Ramos n'est pas remplaçable. Un autre peut jouer, mais c'est notre leader. Je ne le vois jamais hors de l'équipe. Il est vrai qu'il a besoin de repos de temps à autre. Aujourd'hui, il ne peut pas être remplacé".



Toujours au niveau individuel, Zidane a admis que Madrid devait s'adapter au départ de Cristiano Ronaldo : "Je ne parlerai pas de ce que Cristiano a fait ici. Nous savons ce qu'il a fait et il faut s'adapter avec les joueurs que nous avons. Continuer sur la même ligne et transpirer, au moins, avec le maillot. Le plus important est de tout donner car l'on ne peut toujours gagner".



Pour conclure, l'entraîneur du Real Madrid a souligné l'importance dub duel face à Bruges : "La défaite face au PSG nous a fait mal et nous sommes quatrièmes. Nous nous sommes améliorés et chaque match est différent, celui de mardi est le plus important".



