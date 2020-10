Jean-Paul Dias solde ses comptes avec Macky Sall au Palais

Le leader du Bloc des centristes Gaindé (Bcg), Jean-Paul Dias, a été reçu jeudi au Palais par le président Macky Sall. Lors de cette rencontre les deux alliés ont levé les équivoques, arrondi les angles et trouvé plusieurs compromis.



Ils se sont entendu, selon L'Observateur, sur une collaboration plus rapprochée. Surtout que Jean-Paul Dias se plaignait du fait qu'il n'était plus convié aux réunions de Benno Bokk Yakaar (Bby, mouvance présidentielle).



Macky Sall lui a promis de traiter directement avec lui. A l'origine de leur brouille, Jean-Paul Dias évoquait un "ensemble de malentendus, une absence de communication, mais pas un problème purement politique". Ce qui avait poussé le leader de BCG a tourné le dos au président Sall lors des législatives de 2017, pour s'allier à la coalition de Khalifa Sall.