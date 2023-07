Jeux de la Francophonie : le Sénégal démarre sa préparation avec 26 « Lionceaux »

L’équipe nationale U20 du Sénégal démarre sa préparation, ce mercredi, en direction des Jeux de la Francophonie qui auront lieu à Kinshasa (RD Congo).





En vue de sa participation à l’édition 2023 des Jeux de la francophonie, la sélection sénégalaise des moins de 20 ans dirigée par Malick Daf démarre son stage au centre de Développement Technique Jules François Bocandé de Toubab Dialaw.



Le sélectionneur des « Lionceaux », Malick Daf aimerait avoir à sa disposition, tous les champions d’Afrique U20 pour aller à la conquête de la Francophonie. Mais plusieurs acteurs du Caire vont manquer ce rendez-vous continental à Kinshasha du 28 juillet au 6 août.



C’est le cas de Landing Badji (Chypre), Seydou Sano (Portugal), Souleymane Basse, Amidou Diop, Lamine Camara, Papa Amadou Diallo (France), Djibril Diarra (Belgique) ou encore Souleymane Faye (Espagne) qui ont tous signé des contrats en Europe.



En l’absence des cadres, Malick Daf pourra compter sur les champions d’Afrique de la sélection des moins de 17 ans qui ont récemment remporté la Coupe d’Afrique de cette catégorie en Algérie, tels que le meilleur gardien de la CAN Serigne Diouf, l’un des meilleurs défenseurs du tournoi Fallou Diouf et le meilleur joueur Amara Diouf, ont été appelés à cette occasion.



Ils seront encadrés par d’autres champions U20 comme Alioune Niang, Mbaye Diagne et Mouhamed Guèye. Les « Lionceaux » auront également besoin de l’expérience de Cheikh Ibra Fall de Guédiawaye FC, vainqueur du CHAN avec les « Lions » locaux.



Liste des 26 "Lionceaux"