Jeux olympiques d’hiver: Pékin annule la vente de billets et impose un public trié sur le volet

« On veut aller au jeu ! »: c’est le cri du cœur de ces jeunes hockeyeurs rencontrés ce mardi matin près des installations olympiques au nord de Pékin. Le problème est qu’il n’y a pas de ticket dit la coach de cette équipe de hockey. « J’ai un ami qui partage des informations sur une application smartphone à propos des tickets. On vient d’apprendre que nous ne pourrons pas acheter de ticket. »



Le choc des palets et des crosses est à la mesure de la déception des plus jeunes venu s’exercer sur la rivière gelée entre le nouveau musée du Parti communiste chinois et le stade du Nid-d’oiseau. Cela fait deux ans qu’ils pratiquent un sport d’hiver qui serait à l’honneur dans l’ancienne piscine des Jeux olympiques de 2008 transformée en patinoire pour les Jeux d’hiver. Mais elle est aujourd’hui isolée par des barrières et des grillages, afin de couper les délégations du reste de la population.



Éviter au mieux les contaminations

C’est un mal pour un bien pense ce Pékinois venu se prendre en selfie devant les mascottes olympiques: « Je pense que c’est difficile de voir les épreuves. Il y a là-bas des athlètes étrangers et avec le Covid-19 c’est compliqué. »



Avec la peur des contaminations, les autorités ont demandé aux habitants d’éviter tout contact avec les délégations étrangères enfermées dans leur bulle sanitaire. Et désormais, les organisateurs renoncent à ouvrir la billetterie. Pour l’instant, aucune information n’a été donnée quant au critère de sélection des spectateurs.