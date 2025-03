Journée des droits des femmes : TAS annonce une proposition de loi en matière d’autorisation parentale pour le voyage des enfants

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le député Thierno Alassane Sall (TAS) réaffirme son engagement en faveur de l’égalité et de l’autonomisation des femmes. Il annonce son intention de déposer une proposition de loi en matière d’autorisation parentale pour le voyage des enfants.



« L’autonomisation des femmes et le respect de leurs droits restent des défis majeurs, au Sénégal comme ailleurs. Il y a encore tant à accomplir pour lutter contre les violences qu’elles subissent », a écrit Thierno Alassane Sall sur sa page Facebook.



En tant que parlementaire, il réaffirme sa disponibilité à « dialoguer avec les organisations de femmes et à les accompagner dans leurs combats ».



Conformément au programme législatif de Senegaal Kese, le leader de la République des Valeurs s’engage à « déposer une proposition de loi visant à instaurer l’égalité administrative en matière d’autorisation parentale pour le voyage des enfants ».