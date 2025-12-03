Journée internationale des personnes vivants avec un handicap : le message du Président Diomaye

À l'occasion de la Journée internationale des personnes vivants avec un handicap, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a exprimé son « profond respect » et son « admiration » aux concitoyens vivant avec un handicap, qualifiant leur courage de « leçon de vie pour la nation entière ».



Il a réaffirmé dans un message sur X, son engagement à construire un Sénégal véritablement inclusif garantissant, l'éducation de qualité et l'accès à l'emploi, le soutien aux initiatives entrepreneuriales, la Couverture Sanitaire Universelle, l'adaptation de l'environnement urbain et social.



Le Chef de l'État a lancé un appel au gouvernement, aux collectivités territoriales et à la communauté nationale pour faire de l'inclusion socioéconomique une « cause commune et permanente », soulignant que l'objectif est de bâtir un Sénégal « plus juste, plus solidaire et profondément humain ».