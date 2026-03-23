Journée mondiale de l’eau 2026 : La Commission de l'UA lance l’offensive contre le «stress hydrique»

La Commission de l’Union africaine (CUA) a lancé, en 2026, l'«Année internationale de l’accès durable à l’eau et à des systèmes d’assainissement sûrs». Ce thème, pilier de la 39e session ordinaire de l’Assemblée de l’UA, place désormais la sécurité hydrique au sommet des priorités politiques pour la transformation économique et la résilience climatique du continent.



Dans ce sillage, l’UA va commémorer la Journée mondiale de l’eau, ce lundi 23 mars 2026, lors d’un événement virtuel de haut niveau. Sous le slogan « Là où l’eau coule, l’égalité progresse », cette édition 2026 se concentre sur le lien indissociable entre l’eau et le genre.



Le constat de la Direction de l’environnement durable est que le manque d’accès aux services de base touche de manière disproportionnée les femmes et les filles africaines, entravant leur éducation, leur santé et leur participation économique. L’objectif de cette commémoration est de transformer ce défi en opportunité d’autonomisation.



Porté par l’Unité Eau et Assainissement, en collaboration avec le Conseil des ministres africains de l'eau (AMCOW), cet événement poursuit des objectifs clairs, notamment la mobilisation des investissements pour des infrastructures résilientes au changement climatique ainsi que l’harmonisation des politiques nationales avec la Vision de l'eau en Afrique 2063.



Le rendez-vous du 23 mars réunira commissaires de l'UA, ministres, banques de développement et organisations de la société civile pour définir une feuille de route concrète où l'accès à l'eau potable devient le moteur premier de la dignité humaine et de l'égalité sur le continent.