Journée mondiale de l’hygiène des mains : le monde célèbre ce geste barrière devenu vital ce 15 octobre 2020

Chaque année, est célébrée le 15 octobre, la journée mondiale de l’hygiène des mains. Au cours de cette journée, un accent particulier est mis sur la sensibilisation sur l’importance du lavage des mains avec savon, en tant que geste simple et efficace de prévenir les maladies.



Selon l’Organisation des nations unies pour l’enfance (UNICEF), 1400 enfants de moins de cinq ans continuent de mourir chaque jour de maladies diarrhéiques causées par l’absence d’eau salubre, d’assainissement et de l’hygiène la plus élémentaire (2013)

Selon les experts, le lavage des mains avec du savon ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool (DMBA) peut aider à réduire la transmission de diverses maladies. Il peut réduire les maladies diarrhéiques de 30% à 48%, les infections respiratoires aiguës jusqu’à 20%. Il joue un rôle important dans la réduction de la transmission d’agents pathogènes liés aux épidémies telles que le choléra, l’Ébola, la sahigellose, le SARS et l’hépatite E. L’hygiène des mains protège contre les infections nosocomiales et réduit la propagation de la résistance aux antimicrobiens. Elle peut contribuer à la réduction des maladies tropicales négligées.



Avec la survenue de la Covid-19, la pratique est devenue plus que vitale, puisqu’elle est l’un des gestes barrière essentiels dans la lutte contre la maladie. Le lavage des mains avec du savon ou du gel pour les mains à base d’alcool détruit la membrane externe du virus et ainsi l’inactive. Une étude a révélé que le lavage régulier des mains avec du savon peut réduire de 36% la probabilité d’infection à COVID-19.



L’initiative lancée par l’UNICEF et l’OMS et dénommée « Hygiène des mains pour tous », appelle à l’action, au regard de ces bénéfices de l’hygiène des mains, pour l’ensemble de la société afin de parvenir à un accès universel à l’hygiène des mains.



Elle invite également à un changement durable au niveau politique et à une action communautaire d’envergure pour atteindre un accès pour tous à l’hygiène des mains.



Source: L-Frii