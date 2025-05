Journée mondiale de la presse : « Le mensonge devient crédible, la manipulation indétectable », alerte le président de la CJRS

L’intelligence artificielle (IA), en tant que progrès technologique, représente aussi un nouveau défi dans la lutte contre la désinformation, a averti samedi à Dakar le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS), Mamadou Diagne, à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse.



« Aujourd’hui, la désinformation a pris une autre tournure avec les deepfakes, les contenus générés par des algorithmes, notamment des vidéos truquées, des audios fabriqués de toutes pièces, des images impossibles à distinguer du réel. Le mensonge devient crédible, la manipulation indétectable à l’œil nu. Le doute devient de plus en plus la norme », a-t-il déclaré, lors d’un panel organisé autour du thème "L’impact de l’intelligence artificielle sur la liberté de la presse et les médias".



Face à ces mutations technologiques, Mamadou Diagne a interpellé les journalistes sur leur responsabilité dans la préservation de l’information fiable. « Que peut faire le journalisme face à cette vague ? Plus que jamais, le journaliste doit retrouver sa posture de veilleur. Cela signifie : vérifier, croiser les sources, contextualiser, prendre le temps, résister à la tentation de la vitesse. La rigueur, l’éthique, et la prudence ne sont plus seulement des vertus, elles sont devenues des boucliers », a-t-il souligné.



Le président de la CJRS a appelé à une adaptation des pratiques professionnelles, en insistant sur la nécessité pour les journalistes de se former et de collaborer avec des experts en IA. Il recommande notamment le développement de méthodes de détection des contenus artificiels et la sensibilisation des nouvelles générations aux nouveaux risques.



« Nous devons alerter, prévenir, former, accompagner les rédactions, mais aussi porter un plaidoyer fort auprès des pouvoirs publics pour une régulation adaptée et des moyens renforcés. Il en va de la survie d’un journalisme libre, indépendant et crédible », a plaidé Mamadou Diagne, rappelant les efforts menés par la CJRS, notamment à travers Le bulletin du reporter, lancé en pleine prolifération de fake news dans un contexte politique tendu.