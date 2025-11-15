Journée mondiale du diabète à Thiès : un cri d’alarme pour le dépistage précoce et le renforcement du service

​La Journée mondiale de lutte contre le diabète a servi de plateforme essentielle à Thiès pour briser le silence autour de cette maladie chronique et sensibiliser la population aux risques liés à un dépistage tardif. Au cœur de cette mobilisation, le Docteur Abdoulaye Diémé, l'unique endocrinologue diabétologue du service, a lancé un appel vibrant à la vigilance, soulignant que de nombreux patients ne découvrent leur statut diabétique qu’au stade des complications graves.



​Le Docteur Diémé a insisté sur l'impératif du dépistage précoce comme seule stratégie efficace pour prévenir les situations d’urgence et les dommages irréversibles. « Il faut dire que ce genre de journées de dépistage, c'est une nécessité, je dirais, pour la population. Parce qu’il nous arrive de détecter le diabète ici pour la plupart des gens, des patients qui arrivent à un stade vraiment tardif. Ce sont les complications qui révèlent leur statut de diabétique. C'est ça qu'il faut éviter », a-t-il déclaré.



​Selon le spécialiste, l'objectif principal de ces journées est d’empêcher que les patients arrivent en situation critique avant de découvrir leur maladie, alors qu'un simple dépistage permettrait d'anticiper la prise en charge et de prévenir les complications.



​L'ampleur du problème dans la région est illustrée par le nombre croissant de cas. Le service hospitalier de Thiès assure actuellement le suivi de près de 800 patients diabétiques, un chiffre qui, selon le Dr. Diémé, est susceptible d'augmenter régulièrement. Face à cette forte prévalence, le diabétologue a exprimé sa profonde inquiétude quant au déficit de ressources humaines et matérielles.



​« Le besoin est là, le besoin est crucial. Là, vous voyez que je suis le seul diabétologue de cet hôpital. Un hôpital avec un seul diabétologue, ça pose problème. Il faut renforcer le personnel. Encore, il faut renforcer aussi le plateau technique, pour la prise en charge des complications du diabète », a-t-il affirmé au micro d’ Iradio.