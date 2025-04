Jubilé des 25 ans du diocèse de Kolda : la capitale du Fouladou épicentre du clergé sénégalais et ouest africain du 25 au 29 avril

Ce week-end, la ville de Kolda devient le cœur battant de l’Église catholique en Afrique de l’Ouest. Le diocèse célèbre en grande pompe son jubilé d’argent, marquant à la fois les 25 ans de sa création et de l’ordination de son premier évêque, Monseigneur Jean Pierre Bassène.



A quelques heures du démarrage de cet événement religieux, une effervescence inédite règne dans la capitale du Fouladou où sont attendues plus de 5 000 personnes venues du Sénégal et d’ailleurs. Parmi elles, de nombreuses autorités ecclésiastiques de renom, à l’image du nonce apostolique au Sénégal et de Monseigneur Marcelin Marie NDABNYEMB, évêque du diocèse de Batouri au Cameroun, qui présidera la grande messe d’action de grâce prévue le mardi 29 avril.



Selon un membre du comité d’organisation, « tout est fin prêt pour faire de ce jubilé une célébration mémorable et spirituellement enrichissante ». Le programme, riche et varié, comprend des conférences spirituelles, des messes solennelles, une exposition retraçant l’histoire du diocèse, ainsi qu’un film documentaire inédit sur la vie et l’évolution de la communauté catholique du diocèse de Kolda qui regroupe les régions administratives de Kolda et Sédhiou situées au sud du pays.



Créé en 2000, le diocèse de Kolda a connu une croissance remarquable sous la houlette de Mgr Jean Pierre Bassène, premier et actuel évêque. Ce jubilé est non seulement un moment de reconnaissance pour le chemin parcouru, mais aussi un regard tourné vers l’avenir, dans la foi et l’espérance.



Ce rendez-vous spirituel et fraternel s’annonce comme un événement historique pour l’Église du Sénégal et de toute la sous-région ouest-africaine.