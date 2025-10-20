Réseau social
Justice : Adji Mass placée sous mandat de dépôt, son procès fixé au 22 octobre



Justice : Adji Mass placée sous mandat de dépôt, son procès fixé au 22 octobre
L’influenceuse Adji Mass Gueye a été finalement placée sous mandat de dépôt ce lundi à l’issue de son face-à-face avec le procureur de la République au tribunal de grande instance de Dakar. Selon des sources, elle sera jugée ce mercredi 22 octobre 2025.
 
L’affaire fait suite à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles l’influenceuse aurait tenu des propos jugés « contraires aux bonnes mœurs et d’avoir proféré des injures publiques. » Après plusieurs jours de garde à vue à la Sûreté urbaine, Adji Mass a été présentée au parquet.
 
Lundi 20 Octobre 2025


