Justice : Adji Mass placée sous mandat de dépôt, son procès fixé au 22 octobre

L’influenceuse Adji Mass Gueye a été finalement placée sous mandat de dépôt ce lundi à l’issue de son face-à-face avec le procureur de la République au tribunal de grande instance de Dakar. Selon des sources, elle sera jugée ce mercredi 22 octobre 2025.
L’affaire fait suite à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles l’influenceuse aurait tenu des propos jugés « contraires aux bonnes mœurs et d’avoir proféré des injures publiques. » Après plusieurs jours de garde à vue à la Sûreté urbaine, Adji Mass a été présentée au parquet.
L’affaire fait suite à des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, dans lesquelles l’influenceuse aurait tenu des propos jugés « contraires aux bonnes mœurs et d’avoir proféré des injures publiques. » Après plusieurs jours de garde à vue à la Sûreté urbaine, Adji Mass a été présentée au parquet.
Autres articles
-
Bourses universitaires : démarrage du paiement des réclamations pour l’année 2024-2025, ce lundi
-
Huit (8) Sénégalais sur dix (10) exposés à des risques environnementaux selon l’ANSD
-
Météo : L’ANACIM annonce un temps nuageux et des risques d’orage au Sud
-
"Injures publiques" : après Adji Mass, la mère de Mame Ndiaye savon arrêtée
-
Dakar Dem Dikk : les travailleurs exigent de meilleures conditions de travail et la signature de l'accord d'établissement