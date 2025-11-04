Justice : Ameth Ndoye placé sous bracelet électronique

Après avoir obtenu un retour de parquet lundi, le chroniqueur Ameth Ndoye a été placé sous bracelet électronique ce mardi par le doyen des juges.
Il est poursuivi pour « offense à une personne exerçant les prérogatives du chef de l’État » et pour « diffusion de fausses nouvelles ».
