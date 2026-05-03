Saudi Pro League : Al Nassr freiné dans sa course, Al Hilal à l'affût à trois journées de la fin

Ménagé, Sadio Mané a regardé ses coéquipiers d'Al Nassr perdre pied. Ce dimanche, lors de la 31e journée de Saudi Pro League, l'équipe s'est inclinée 3-1 sur la pelouse d'Al Qadsiah, un coup dur dans la course au titre.
Fin de la belle série. Al Nassr restait sur 16 succès d'affilée en championnat (20 toutes compétitions confondues) et n'avait plus perdu depuis le 17 janvier.
Toujours leader avec 79 points, le club de Sadio Mané reste sous la menace d'Al Hilal, deuxième avec 74 points mais qui compte un match de moins à trois journées du terme.
La réponse aura lieu le 12 mai, lors de la 32e journée, avec un choc au sommet entre les deux rivaux (18h GMT). Une finale avant l'heure pour le titre.
Fin de la belle série. Al Nassr restait sur 16 succès d'affilée en championnat (20 toutes compétitions confondues) et n'avait plus perdu depuis le 17 janvier.
Toujours leader avec 79 points, le club de Sadio Mané reste sous la menace d'Al Hilal, deuxième avec 74 points mais qui compte un match de moins à trois journées du terme.
La réponse aura lieu le 12 mai, lors de la 32e journée, avec un choc au sommet entre les deux rivaux (18h GMT). Une finale avant l'heure pour le titre.
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