Justice : l’Entente SYTJUST-UNTJ réagit aux propos d’Aissata Tall Sall à l’Assemblée nationale

L’Entente SYTJUST-UNTJ a exprimé, ce 27 août 2025, sa « plus vive indignation » après les déclarations de la députée Aissata Tall Sall à l’Assemblée nationale. L’élue a soutenu que « le casier judiciaire ne saurait être laissé entre les mains des greffiers …, au motif que ces derniers n'en comprendraient ni l’importance ni la teneur ».





Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, l’organisation dénonce des propos « infondés » et « offensants » à l’encontre d’un corps dont « la compétence et la rigueur ne sauraient être mises en doute ». Elle rappelle que les fonctions des greffiers, bien que non juridictionnelles, sont « bel et bien judiciaires » et « d’égale dignité aux autres fonctions constitutives des cours et tribunaux ».





L’Entente insiste sur le fait que les attributions du greffe sont clairement définies par le droit positif en vigueur au Sénégal. « L’établissement et la délivrance des actes judiciaires, la tenue du casier judiciaire, ainsi que la gestion du registre du commerce et du crédit mobilier relèvent exclusivement des greffiers », souligne le texte.





Elle rappelle également que la séparation des fonctions judiciaires est un principe fondamental : « le siège juge, le parquet poursuit, le greffe établit, conserve et délivre les actes judiciaires. Dès lors, personne ne peut ni ne doit s’arroger les fonctions de greffier. »





Selon la note, les greffiers sont des « professionnels hautement qualifiés », dont la formation et l’expérience jouent un rôle stratégique dans le fonctionnement de la justice. L’Entente estime que « l’image du greffier véhiculée par de tels propos est rétrograde et ne correspond en rien aux réalités judiciaires de 2025 au Sénégal ».





« À chacun son métier, à chacun son rôle : le juge rend des décisions ; le procureur poursuit ; le greffier conserve, délivre et garantit l’authenticité des actes », rappelle encore l’organisation, qui avertit que toute remise en cause de cet équilibre constitue « une atteinte grave à la bonne marche de la Justice et à la sécurité juridique de nos concitoyens ».





Enfin, l’Entente SYTJUST-UNTJ invite la députée Aissata Tall Sall « à reconsidérer ses propos et à manifester le respect dû à chaque segment des institutions républicaines ainsi qu’aux femmes et aux hommes qui les incarnent au quotidien ».

