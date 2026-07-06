Justice : « les réformes se feront dans l'ouverture », annonce Me Moussa Sarr

Le nouveau ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, a reçu en audience une délégation d’Article 19 Afrique de l’Ouest, dirigée par Alfred Bulakali Nkuru. Cette première prise de contact a permis de poser les bases d'une collaboration pour moderniser la justice sénégalaise. Le Garde des Sceaux a validé la démarche en affirmant vouloir « conduire les transformations de la justice dans un esprit d’ouverture, en associant les organisations de la société civile ».



L'organisation internationale a profité de cette rencontre pour mettre plusieurs réformes urgentes sur la table. Elle demande notamment la révision du Code pénal sur les libertés publiques, la dépénalisation des délits de presse et des règles plus souples pour les manifestations. Les discussions ont aussi touché à la réduction de la détention préventive et à la lutte contre les violences faites aux femmes.



La question de la transparence a également occupé une place majeure lors des échanges. Les deux parties veulent accélérer la loi sur l'accès à l'information et installer au plus vite la Commission nationale dédiée. Pour suivre l'avancée de ces chantiers sur l'État de droit, le ministère et Article 19 ont décidé de « maintenir un cadre d’échanges régulier ».