Juve : Allegri comprend la colère de Ronaldo

A l’occasion de son gala jeudi à Monaco, l’UEFA a provoqué la colère du clan Cristiano Ronaldo (voir ici). En cause, le prix du meilleur joueur de l’année UEFA décerné à Luka Modric, et non au Portugais auteur de 15 buts en Ligue des Champions la saison dernière. Du coup, l’attaquant de la Juventus Turin a refusé de se rendre à la cérémonie. Et son entraîneur Massimiliano Allegri lui donne entièrement raison.



"C'est normal qu'il soit en colère, il a fini meilleur buteur de la Ligue des Champions la saison dernière, a défendu le coach bianconero face aux médias. C'est la preuve qu'il veut toujours être le meilleur, c'est un avantage pour nous."



Rappelons que CR7 a quand même été élu meilleur attaquant. Une récompense apparemment insuffisante.