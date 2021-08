Juventus: Cristiano Ronaldo quitte l'entraînement

Cristiano Ronaldo a été contraint d’écourter son entraînement ce mercredi. Le Portugais a reçu un coup au bras lors d’un duel avec Alex Sandro et n’est pas allé au bout de la séance. On le voit quitter le terrain en compagnie d’un membre du staff de la Juventus.



Mardi, la possibilité pour Ronaldo de rejoindre Manchester City a été évoquée. Il se verrait bien chez les Skyblues, et son agent travaillerait sur ce dossier depuis plusieurs semaines. Bernardo Silva et Aymeric Laporte pourraient être inclus dans l’opération.