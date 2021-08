Juventus : Massimiliano Allegri dicte sa loi à Cristiano Ronaldo

La presse italienne n’a quasiment que son nom à la bouche. Depuis l’annonce faite par les médias transalpins dimanche soir, Cristiano Ronaldo (36 ans) est la vedette de la dernière semaine du mercato en Italie. Sous contrat jusqu’en 2022, la star portugaise aurait demandé à son agent, le célèbre Jorge Mendes, de forcer son départ. De quoi prouver qu’il n’a visiblement jamais été vraiment heureux dans le Piémont depuis qu’il a quitté Madrid.



Depuis, c’est un peu la cacophonie du côté de la Juve. Certaines voix disent que la présence de CR7 sur le banc face à l’Udinese était un choix purement technique, quand d’autres confirmaient l’existence de discussions entre les deux parties. Aujourd’hui, si le compte à rebours est lancé à une semaine de la fin du mercato, Massimiliano Allegri aurait déjà annoncé la couleur à CR7 si ce dernier reste à la Juve.



Plus de passe-droits pour CR7

Selon Il Corriere dello Sport, le nouveau coach bianconero ne compte pas faire de cadeaux au Lusitanien. En clair, Ronaldo est désormais considéré comme une valeur ajoutée au groupe, mais il n’est plus intouchable. Les titularisations automatiques du joueur, c'est fini. Allegri se réserve le choix de débuter une rencontre avec son numéro 7 sur le banc et il n’hésitera pas à le remplacer en cours de match.



Bourreau de travail, Cristiano Ronaldo sait donc à quoi s’attendre s’il ne parvient pas à plier bagage, même s’il restera un coéquipier exemplaire en cas de départ avorté. Mais une chose est sûre : alors que Lionel Messi a mis le PSG à ses pieds, la Juventus ne se pliera plus aux désirs de CR7.