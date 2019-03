Kaffrine : 11% des enfants recensés souffrent de malnutrition aiguë et sévère

Une étude menée dans la région de Kaffrine a montré que 11% des enfants recensés souffrent de la malnutrition aiguë et sévère. Soucieux de cette situation, le district sanitaire de Kaffrine a décidé de former 92 Badiénous Ngokh pour contre carré la maladie.



"Les prévalents restes toujours élevés si on prend le district Kaffrine en 2018, le taux de malnutrition aiguë sévère tournait aux alentours de 2%, et la malnutrition aiguë globale, aux alentours de 11,2%, pour dire que c'est quelque chose qui est persistant", déclare le Docteur Ndèye Mabcké Kane, médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine.